Melikgazi'de Cumhuriyet Bayramı dolu dolu kutlanacak

Melikgazi Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılına özel çocuklar için “Cumhuriyet Treni” gezisi ve Kartal Şehitliği’nden Melikgazi Belediyesi’ne kadar ‘Fener Alayı Yürüyüşü’ gibi birçok etkinlik düzenleyecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını Melikgazi’de büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Cumhuriyet’imizin 100. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız. Melikgazi Belediyesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlediğimiz programda Cumhuriyet Trenimizle gezmek isteyen tüm çocuklarımızı parklarımıza bekliyoruz. 27 Ekim Cuma günü saat 14.00 ve 15.00’te Feride Ana Cami Parkında, 28 Ekim Cumartesi günü saat 14.00, 15.00’te TOKİ Talu Cami Parkında, 29 Ekim Pazar günü ise yine saat 14.00 ve 15.00’te Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı’nda Cumhuriyet Trenimiz çocuklarımızı gezdirecek. İkinci bir programımız ise 28 Ekim Cumartesi günü saat 17.30’da düzenleyeceğimiz Fener Alayı Yürüyüşü. Kartal Şehitliği’nden Melikgazi Belediyesi’ne kadar yürüyeceğiz” dedi.

Palancıoğlu, “Tüm etkinliklerimize 7’den 70’e herkesin yürekten katılacağına eminim. Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte ilk günkü gibi büyük bir coşku ve sevinçle kutlamaya davet ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.