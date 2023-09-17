Melikgazi'den Kat Karşılığı Konut ve Dükkan İhalesi

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 2 blok 36 daire 4 dükkân ve 42 daire için ihale düzenleyecek.

27 Eylül Çarşamba günü saat 15.00 ve 15.30’da düzenlenecek ihaleler ile ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kentsel Dönüşüm’de Melikgazi’mize iz bırakan hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizin daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan birini de Yıldırım Beyazıt Mahallesinden yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt 1. Etap kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla tamamlanıyor. Yıldırım Beyazıt 2. Etap için anlaşmalarımız da tamamlandı. 66 hak sahibi ile anlaşarak 19 ev yıkıldı. 27 Eylül’de 2 blok için kat karşılığı ihale düzenliyoruz. Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak iki ihalemiz saat 15.00 ve 15.30’da düzenlenecek. İhaleden sonra bu bloklarımızın yapımını da kısa zamanda bitireceğiz. Gelişen ve büyüyen Melikgazi’miz için çalışmaya devam edeceğiz. Burada fiziki ömrünü tamamlamış gecekondu ve metruk yapılar yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. İhalemize katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz” dedi.