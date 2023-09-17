Melikgazi'den Kat Karşılığı Konut ve Dükkan İhalesi

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2 blok 36 daire 4 dükkn ve 42 daire için ihale düzenleyecek.

PAYLAŞ
  • 17.09.2023 14:34
  • Güncelleme: 17.09.2023 15:05
Melikgazi'den Kat Karşılığı Konut ve Dükkan İhalesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 2 blok 36 daire 4 dükkân ve 42 daire için ihale düzenleyecek.

27 Eylül Çarşamba günü saat 15.00 ve 15.30’da düzenlenecek ihaleler ile ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kentsel Dönüşüm’de Melikgazi’mize iz bırakan hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizin daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan birini de Yıldırım Beyazıt Mahallesinden yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt 1. Etap kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla tamamlanıyor. Yıldırım Beyazıt 2. Etap için anlaşmalarımız da tamamlandı. 66 hak sahibi ile anlaşarak 19 ev yıkıldı. 27 Eylül’de 2 blok için kat karşılığı ihale düzenliyoruz. Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak iki ihalemiz saat 15.00 ve 15.30’da düzenlenecek. İhaleden sonra bu bloklarımızın yapımını da kısa zamanda bitireceğiz. Gelişen ve büyüyen Melikgazi’miz için çalışmaya devam edeceğiz. Burada fiziki ömrünü tamamlamış gecekondu ve metruk yapılar yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. İhalemize katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'den Kat Karşılığı Konut ve Dükkan İhalesi

Melikgazi'den Kat Karşılığı Konut ve Dükkan İhalesi

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan KAPEX Fuarına Övgü Dolu Sözler

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan KAPEX Fuarına Övgü Dolu Sözler

Başkan Büyükkılıç, Cam Terasta Manzarayı İzledi

Başkan Büyükkılıç, Cam Terasta Manzarayı İzledi

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle birlikte Sultanhanı'nda

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle birlikte Sultanhanı'nda

Şehit polis Murat Akpınar için tören düzenlenecek

Şehit polis Murat Akpınar için tören düzenlenecek

Başkan Çolakbayrakdar: 'Engelli çocuklar için güzel bir eğitim yuvası daha kazandırıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Engelli çocuklar için güzel bir eğitim yuvası daha kazandırıyoruz'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapadokya, Kültepe, Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği, gezi etkinliği düzenledi

Kapadokya, Kültepe, Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği, gezi etkinliği düzenledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Milliyetçi Hareket 31 Mart seçimlerinde başarısını çok daha üst seviyeye çıkaracaktır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Milliyetçi Hareket 31 Mart seçimlerinde başarısını çok daha üst seviyeye çıkaracaktır'

DAHA FAZLA
Şehit polis Murat Akpınar gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit polis Murat Akpınar gözyaşlarıyla uğurlandı

Hacılar Erciyesspor Yeni Sezonu Açtı

Hacılar Erciyesspor Yeni Sezonu Açtı

Melikgazi Genelinde Taşkın Suyu Kanallarında Temizlik Yapıldı

Melikgazi Genelinde Taşkın Suyu Kanallarında Temizlik Yapıldı

Kayseri'de 3. Uluslararası Yarı Maratonu Heyecanı

Kayseri'de 3. Uluslararası Yarı Maratonu Heyecanı

Başkan Büyükkılıç, kadınların ürettiği gilaburulu yaş pastayı kesti

Başkan Büyükkılıç, kadınların ürettiği gilaburulu yaş pastayı kesti