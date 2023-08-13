Meteor yağmurunu izlemeye giderken kaza yaptılar: 5 yaralı

Kayseri'de meteor yağmurunu izlemek için Erciyes Dağı'na giden 3 arkadaşın bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

PAYLAŞ
  • 13.08.2023 11:04
  • Güncelleme: 14.08.2023 08:10
Meteor yağmurunu izlemeye giderken kaza yaptılar: 5 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de meteor yağmurunu izlemek için Erciyes Dağı’na giden 3 arkadaşın bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Melikgazi ilçesinde meteor yağmurunu izlemek için Erciyes Dağı’na giden Selahattin Can O.’nun (25) kullandığı 38 UV 963 plakalı otomobil, aynı yolda seyreden Halil Z. (55) idaresindeki 07 GFL 91 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen otomobilde Halil Z. ile eşi Hatice Z. (61) sıkıştı. Diğer otomobilde bulunan sürücü Selahattin Can O. ile Osman A. (23) ağır yaralanırken, Osman Vefa A. (26) ise hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar otomobilde sıkışan çifti kurtarmak için seferber olurken, bir vatandaş da elindeki baltayla otomobilin camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'tan Yeni Sezonda Kayserispor'a Tam Destek

Başkan Büyükkılıç'tan Yeni Sezonda Kayserispor'a Tam Destek

Bünyan'da sıcak havalardan ortaya çıkan akrepler vatandaşı tedirgin etti

Bünyan’da sıcak havalardan ortaya çıkan akrepler vatandaşı tedirgin etti

'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açıldı

‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ açıldı

'Erciyes'te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen' etkinliği düzenlendi

‘Erciyes’te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen’ etkinliği düzenlendi

KTO ile Tokat TSO Arasında 'Kardeş Oda Protokolü' İmzalandı

KTO ile Tokat TSO Arasında 'Kardeş Oda Protokolü' İmzalandı

Akar ve Büyükkılıç'tan Şehir Eraslan'ın Ailesine Ziyaret

Akar ve Büyükkılıç'tan Şehir Eraslan'ın Ailesine Ziyaret

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı

İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı

Kıraathaneye makineli tüfekle saldırı: 1'i polis 2 yaralı

Kıraathaneye makineli tüfekle saldırı: 1'i polis 2 yaralı

DAHA FAZLA
Türkiye Kamu-Sen Kayseri Şubesi tarafından toplantı düzenlendi

Türkiye Kamu-Sen Kayseri Şubesi tarafından toplantı düzenlendi

MHP Genel Kurulları Başlıyor

MHP Genel Kurulları Başlıyor

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Seçime Gidiyor

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Seçime Gidiyor

MHP'li Özdemir: 'Bazı ilçelerimizde değişim olacaktır'

MHP'li Özdemir: 'Bazı ilçelerimizde değişim olacaktır'

Melikgazi'de Aileler 'Mahalle Buluşmaları'nda Bir Araya Geliyor

Melikgazi'de Aileler 'Mahalle Buluşmaları'nda Bir Araya Geliyor