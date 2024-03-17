MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı başladı
Kayseri GündemEditör

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda başladı.

Kurultay kapsamında ilçe kongrelerini 27 Eylül’de, il kongrelerini ise 18 Kasım’da tamamlayan MHP’nin 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Slogan ve teması "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlenen kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) seçilecek. Ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak. Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek. Böylece, MHP Lideri Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkanlığa aday gösterilmiş olacak.

İHA
Kayseri Gündem

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