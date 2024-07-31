MHP eski İl Başkanı Serkan Tok'dan ülkücülere sitem

MHP eski İl Başkanı Serkan Tok, hakkında konuşulan iddialara yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Ben Serkan Tok olarak 1999 yılından bugüne kadar tam 4 şirket sahibiyim bu şirketlerimde yıllar içerisinde bir çok ülkücü arkadaşım yanımda çalışmış ve onların sigortalarını yatırmışım, uğradığım iftiralar sonucu 5 adet mahkemeye çıktım yüce Rabbime binlerce şükür ki hepsinden tam beraat alalı tam iki yıl oldu. Sonuç şu ki vallahi billahi siz iftiracısınız. Ayrıca benim borcumda olabilir zamanı geldiğinde yapılandırır öderim sizi hiç ilgilendirmez. Siz ki şimdiye kadar hangi ülkücüyü sigortaladınız hangi devlete vergi ödediniz ben hepsini ödedim değerli dostlarım. Ben üretiyorum bugünde borcum olabilir yarında olur. PKK’ya yapamadığınızı bana yaptınız. Ama hepiniz boş çıktınız. Bunu yazmak istemiyordum ama gördüğüm lüzum bunu gerektirdi” ifadelerini kullandı.