MHP'li Ersoy: 'Seçimden önce 8 bin belediye çalışanı kardeşimize müjde verilmesinin takipçisi olurum'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Merkez ilçelerde 8 bin belediye çalışanına ek protokolle enflasyon farkının ödenmesiyle ilgili olarak, “Seçimden önce 8 bin belediye çalışanı kardeşimize müjde verilmesinin takipçisi olurum” dedi.

Kayseri’de büyükşehir ve 16 ilçede Cumhur İttifakı’nın başarılı olacağını söyleyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “İnsanlar istikrar istiyor. İnsanlar hizmet istiyor. Hizmet alabilmek içinde doğru yolun bu olduğunu düşünüyorlar. Bence de haklılar. Bu dönemki belediye başkanlarımız yine liyakatli. Çok kıymetli projelere sahip. Yarım kalan işlerini tamamlamak üzere çok özverililer. Hepsinde çalışkan belediye başkanı profili var. Buda bir fırsat diye düşünüyorum. Tabi ki demokrasinin gereği olarak da başka partilerde başka adaylar var. Ancak biliyorsunuz biz hiç ittifakımızı bozmadık. Bizim ittifakımız herhangi bir menfaate dayanmıyor. Bizim ittifakımız memleketin, devletin ve milletin bekasıyla alakalı, refahıyla alakalıydı. Biz bu ittifakı devam ettiriyoruz ama bir önceki seçime ittifakla giren partilerin hepsi bu seçimde kendi adayını çıkardı. Kendileri de söylüyorlar. ‘Biz kendi ittifakımızda başarılı olamadık’ diye. Orada parçalanmış bir yapı var. Vatandaşlarımızda zaten bunu görüyorlar. Bizim gittiğimiz yerlerde de en çok tepkiyi buna veriyorlar. Ben Cumhur İttifakı’nın Kayseri’de bu seçimlerde 17-0 yapacağını düşünüyorum ve buna çok inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Seçimden önce 8 bin emekçi kardeşimize müjde verilmesinin takipçisi olurum”

Merkez ilçelerde çalışan 8 bin çalışanın ek protokolle enflasyon farkının ödenmesi konusunu belediye başkanlarına ileteceğini dile getiren Ersoy, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Memduh Büyükkılıç Başkanımız başta olmak üzere diğer merkez ilçe belediye başkanlarımıza ek protokolle enflasyon farkının ödenmesi konusunu iletirim. Seçimden öncede 8 bin emekçi kardeşimize bunun müjdesinin verilmesinin de takipçisi olurum. Bu konuda elimden ne gelirse yaparım.”