Millet Bahçesi'nde Cuma akşamı Gazze İçin özel program
Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından, 'Filistin Yanıyor: Gazze İçin', Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Cuma akşam 19.00'da bir program düzenleniyor.
'Filistin Yanıyor: Gazze için' adıyla Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde düzenlenen programda şehit çocukları anma, video gösterimi, basın açıklaması, dua ve değişik etkinlikler yapılacak.
9 Ağustos Cuma akşam 19.00'da Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek program değişik etkinliklerle her Cuma akşamı aynı yerde devam edecek.