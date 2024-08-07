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Millet Bahçesi'nde Cuma akşamı Gazze İçin özel program

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından, 'Filistin Yanıyor: Gazze İçin', Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Cuma akşam 19.00'da bir program düzenleniyor.

Millet Bahçesi'nde Cuma akşamı Gazze İçin özel program
Kayseri GündemEditör

'Filistin Yanıyor: Gazze için' adıyla Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde düzenlenen programda şehit çocukları anma, video gösterimi, basın açıklaması, dua ve değişik etkinlikler yapılacak.

9 Ağustos Cuma akşam 19.00'da Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek program değişik etkinliklerle her Cuma akşamı aynı yerde devam edecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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