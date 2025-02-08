Milletvekili Akar, 'Kayserispor layık olduğu yere gelecek'

Kayserispor, Süper Lig'in 23'nci haftasında evinde Konyaspor’u konuk etti. Sarı kırmızılıların 3-2’lik sonuçla yendiği maçtan sonra basın mensuplarının açıklamalarında bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar,“Kayserispor layık olduğu yere gelecek temennimiz dileğimiz budur. Bu konuda son derece olumlu bakıyoruz. Gerçekten çok kaliteli futbolcularımız var şu andaki yaptığı çalışmalarla çok önemli katkılar sağlıyorlar sağlamaya da devam edecekler. Bu yıl sonunda sezon sonunda bu konuda bizim söyleyeceğimiz şey takımımızın bütün hemşirelerimiz tarafından aralıksız destek vermesi sürekli destek vermesi ve bu iyi gidişin devamı ben herkese teşekkür ediyorum tek tek kutluyorum futbolcularımız kutluyorum seyircilerimize kutluyorum sağ olsunlar” ifadelerinde bulundu.