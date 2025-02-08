  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Akar, 'Kayserispor layık olduğu yere gelecek'

Milletvekili Akar, 'Kayserispor layık olduğu yere gelecek'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 'Kayserispor layık olduğu yere gelecek temennimiz dileğimiz budur. Bu konuda son derece olumlu bakıyoruz. Gerçekten çok kaliteli futbolcularımız var şu andaki yaptığı çalışmalarla çok önemli katkılar sağlıyorlar sağlamaya da devam edecekler' dedi.

Milletvekili Akar, 'Kayserispor layık olduğu yere gelecek'

Kayserispor, Süper Lig'in 23'nci haftasında evinde Konyaspor’u konuk etti. Sarı kırmızılıların 3-2’lik sonuçla yendiği maçtan sonra basın mensuplarının açıklamalarında bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar,“Kayserispor layık olduğu yere gelecek temennimiz dileğimiz budur. Bu konuda son derece olumlu bakıyoruz. Gerçekten çok kaliteli futbolcularımız var şu andaki yaptığı çalışmalarla çok önemli katkılar sağlıyorlar sağlamaya da devam edecekler. Bu yıl sonunda sezon sonunda bu konuda bizim söyleyeceğimiz şey takımımızın bütün hemşirelerimiz tarafından aralıksız destek vermesi sürekli destek vermesi ve bu iyi gidişin devamı ben herkese teşekkür ediyorum tek tek kutluyorum futbolcularımız kutluyorum seyircilerimize kutluyorum sağ olsunlar” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor U19 - Konyaspor U19: 4-0
Kayserispor U19 - Konyaspor U19: 4-0
Kayseri'den Dijital İllüstrasyonla Global Başarıya
Kayseri'den Dijital İllüstrasyonla Global Başarıya
Pınarbaşı- Malatya Karayolu ve Gürün arası TIR ve kamyon trafiğine açıldı
Pınarbaşı- Malatya Karayolu ve Gürün arası TIR ve kamyon trafiğine açıldı
Kayserispor maçı öncesinde taraftara ücretsiz ulaşım imkanı
Kayserispor maçı öncesinde taraftara ücretsiz ulaşım imkanı
Lipödemde en önemli korunma yöntemi: Kilo kontrolü
Lipödemde en önemli korunma yöntemi: Kilo kontrolü
Kocasinan Belediyesi'nde İstişare Toplantısı: Hulusi Akar Başkanlık etti
Kocasinan Belediyesi'nde İstişare Toplantısı: Hulusi Akar Başkanlık etti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!