Milletvekili Aşkın Genç, 'İttifak olmasa bile seçmen güçlü gördüğü adayda birleşecektir'

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İYİ Parti ile ittifak kurulmaması halinde kendi adayları ile yola devam edeceklerini belirterek, 'Elimizden geleni yaparız, kabul ederlerse bir ortak nokta bulabilirsek devam ederiz bulmazsak da zaten seçime tek başımıza girecekmiş gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz.

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  • 14.12.2023 10:47
  • Güncelleme: 14.12.2023 10:47
Milletvekili Aşkın Genç, 'İttifak olmasa bile seçmen güçlü gördüğü adayda birleşecektir'

Eminim ki ittifak olmasa bile seçmen güçlü gördüğü adayda birleşecektir. Eğer ortak aday olmazsa yolumuza devam edeceğiz” dedi. 
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayını ‘Yol Açık’ programında Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Vekil genç, İYİ Parti ile ittifak kurulmaması halinde kendi adayları ile yola devam edeceklerini belirterek, “Bizim bulunduğumuz coğrafya, zor bir siyaset coğrafyasıdır. Bu bölgelerde AK Parti ciddi bir oy potansiyeline sahipti ama yavaş yavaş bu törpüleniyor. Son seçimlerde AK Parti özelinde baktığınız zaman oylarının düştüğünü görüyoruz. 12 büyükşehre sahip olan bir Cumhuriyet Halk Partisi’nden bahsediyoruz, bu başarının yakalanmasında da ittifakın önemli bir rolü olmuştur. Kayseri’de ittifak noktasında tabanda bir talep var. Her ne kadar genel merkezler ittifak yapmayacağız dese de tabanda o ittifakı, beklentiyi görüyorum. Birtakım toplantılar yapıyoruz, bu süreci soğukkanlılık ve ağırbaşlılıkla götürüyoruz. İYİ Parti’nin tercihlerine de saygı duyuyoruz, onların da partileşme süreci var ve daha yeni kurulmuş bir parti. Elimizden geleni yaparız, kabul ederlerse bir ortak nokta bulabilirsek devam ederiz bulmazsak da zaten seçime tek başımıza girecekmiş gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz, ciddi şekilde aday adayı başvurularımız var. Sarız’da belediye alacak potansiyeldeyiz, Felahiye’de, Sarıoğlan’da, Akkışla’da alacağız. Merkez ilçelerde iddialıyız. Eminim ki ittifak olmasa bile seçmen güçlü gördüğü adayda birleşecektir. Mutlaka aksaklıklar olacaktır, ittifak olmadığı sürece istediğimiz etkiyi yaratamayabiliriz ama başarılı çıkacağımızı görüyorum birçok ilçede, eğer ortak aday olmazsa yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu

1ha

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