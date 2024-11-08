Milletvekili Ataş, 'AK Parti çatısı altında şehrime, ülkeme hizmet etmek için çalışacağım'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve teşkilat mensupları katılım sağladı.

Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti’ye geçmesiyle ilgili yaptığı açıklamasında, “17 yılda 2 dönem belediye başkanlığı, 2 dönem de milletvekilliği yaptım. Bu süre içerisinde hiçbir şekilde şahsi menfaat odaklı, şahsi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi değil sadece ve sadece milletime hizmet, seçildiğim bölgeye hizmet ve bu şehre hizmeti siyasetimin merkezine aldım.

İkinci önceliğim de düzgün bir siyaset, seviyeli bir siyaset, karşımda siyaset yapanlar veya yanımda siyaset yapanlarla örnek olmakta çok şükür bu güne kadar hiçbir kötü işin içinde anılmadan, ailemin ve kendimin yüzünü kara çıkartmadan bu günlere geldik. Bugünse AK Parti çatısının altında hizmetime devam edeceğim.

Benimle karşılıklı siyaset yapan tüm siyasetçilerle nasıl iyi geçindiğimi, bölgemin çıkarları adına çalıştığımı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bugün neden AK Parti çatısı altındayım; ülkemizin şu anda içinden geçtiği durumu biliyoruz, bölgenin durumunu biliyoruz. Bir ateş çemberinin içindeyiz ve ülkemizin güney sınırları bugün bir terör devleti kurulmayla karşı karşıya ve 100 yıl önce ülkemiz üzerinde emelleri olan emperyal güçlerin hedefleri neyse bugün de aynı şekilde devam ediyor. Bugün 100 yıl öncesinde olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde çalışmamız ve mücadele etmemiz gerektiğini net bir şekilde görüyoruz” diye konuştu.

‘HEM KAYSERİYİ HEM DE ÜLKEMİZİ EN REFAH GÜNLERE ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMAYA GELDİM’

Ataş, “Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladık ve 101 yıl sonra bir asır önce olduğu gibi bugün de aynı emellerle emperyal güçlerin bize saldırdığına şahit olduk. Bu süreçte bir asır önce Türk milleti nasıl dik durduysa Sayın Cumhurbaşkanımız da tarihi bir duruşla aynı şekilde dik durmaya devam ediyor ve gönül coğrafyamız dediğimiz bütün coğrafyada Türk Cumhuriyetlerinde bütün mazlumların sesi ve umudu haline gelmiş Sayın Cumhurbaşkanımızla tek yürek olarak ülkemize hizmet etmeye, Türk milletine hizmet etmeye ve o dik duruşu sergileyip ülkemizi bu melanetten kurtarmak için ben AK Parti çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında arkasında nerede derseniz deyin kendi açımdan güç vermeye, çalışmaya geldim. Bundan sonraki süreçte de hem şehrime, ülkeme hem Türk milletine hizmet etmek için kalan süre zarfında çalışmaya devam edeceğim. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşı olmaya ve arkadaşlarımla birlikte hem Kayseri'yi hem ülkemizi en refah günlere çıkarmak için çalışmaya geldim diyorum” şeklinde konuştu.

‘DURSUN ATAŞ KAYSERİ İÇİN BİR DEĞERDİR’

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise, “Bugün geçen hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanımız tarafından rozet takılarak aramıza katılan Dursun Ataş vekilimizle beraber bu basın toplantısını düzenliyoruz ve kendisine bizlere katıldığı için, bizimle birlikte bundan sonra hedef Kızılelma düsturuyla bizimle yürüyecek olmasından dolayı gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Kendisi Kayseri için bir değerdir. Bundan önce belediye başkanlığı ve milletvekilliği döneminde birçok önemli çalışmalara imza atmıştır. Bundan sonra da teşkilatımızla birlikte uyumlu bir şekilde Kayseri’ye yine nice hizmetler yapacağından şüphemiz yoktur. Biz de teşkilat olarak her daim onunla birlikte ona destek vermeye devam edeceğiz. Büyük bir coşkuyla aynı zamanda mütevazı bir şekilde ilçe kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Yarın inşallah Kocasinan ilçemizin saat 14:30’da kongresi gerçekleşecek. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.