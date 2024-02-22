Milletvekili Ataş, o mahallenin sorunlarını meclise taşıdı

İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) vatandaşların sesi olmaya devam ediyor. Ataş, bu kez de Kayseri’de yaşanan tapu sorunlarını Meclis'te anlattı ve iktidar yetkililerine mağduriyetlerin önlenmesi için çözüm çağrısı yaptı. İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan adayı Sedat Kılınç’ın ziyaretlerinde vatandaştan dinlediği sorunu Meclis gündemine taşıyan Milletvekili Ataş, “Belediye Başkan adayımız Sayın Sedat Kılınç’a vatandaşların aktardığı üzere, Melikgazi ilçesinde yer alan, belediye tarafından gecekondu önleme bölgesi olarak belirlenmiş Eskişehir Bağları, Osmanlı, Selçuklu ve Danişmend Gazi mahallelerinde birçok yoksul vatandaşımız yıllar önce yapı ruhsatı alarak konut yaptırmıştır. Uzun yıllardır ikamet ettikleri evlerinin arsa tapularını kat mülkiyeti tapusuna çevirmek istediklerinde ise belediye, SGK'dan ilişiksizlik belgesi alınmasını istemektedir. Bu belgenin alınabilmesi için SGK'ya geriye dönük işçilik bedeli yatırılması gerekmektedir. Ancak bu vatandaşlarımız yoksul insanlardır ve zaten sosyal devlet ilkesi gereği bu hak tanınmıştır, yüksek tutardaki bu primleri yatıramamaktadır. Konut olarak kullanılan bu mülklerin masrafsız fiili duruma uygun hâle getirilmesi, vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesi gerekmektedir” dedi.

