Milletvekili Ayşe Böhürler, Öğretmenlik Meslek Kanunu Görüşmelerinde yer aldı
Ak Parti kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmelerine katıldı.
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yeni düzenlemelerin yapıldığı görüşmelere katkı sağlayan Milletvekili Böhürler, ana hatlarıyla Öğretmenlik Meslek kanunundaki yenilikleri şu şekilde sıraladı:
Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı, TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Kanun taslağı önemli düzenlemeler içeriyor.
Kanunla birlikte, öğretmenlerin atama öncesi yetiştirilmesi, mesleğe kabulleri, mesleki gelişim ve kariyer basamaklarında ilerlemeleri gibi konularda bütünlük sağlanacaktır.
20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve daha önce uzmanlık sınavına çeşitli nedenlerle girmemiş olanlara, şartları taşımaları halinde başöğretmenlik için başvuru hakkı tanınacak. Hak kayıpları önlenecek.
Kanunda öğretmene şiddet konusunda caydırıcı ceza öngörülüyor. Öğretmene şiddete verilen cezalar, ertelenmeyen cezalar kategorisine alınacak.
Milli Eğitim Akademisi ile farklı alanlarda farklı üniversitelerde yetişen öğretmenlerin göreve başlamadan önce, gerekli eğitimleri almaları sağlanacak.
Akademiye giriş KPSS ile olacak. Okullara atama öncesi, eğitime katılanlara aylık maaş ödenerek mesleki eğitim verilecek.