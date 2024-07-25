Milletvekili Ersoy, popülerlikte bir çok sosyal medya fenomenini geride bıraktı

Vekil Ersoy’un sosyal medya platformlarında ki etkileşimleri sosyal medya da gündem oldu. Sosyal medyayı etkili şekilde kullanan, bir çok video ve gönderi paylaşımları ile adından bir çok kez söz ettiren, sürekli keşfet videoları ile takipçilerinin karşısına çıkan vekil Ersoy’un sosyal medya platformlarında ki etkileşimleri işte şöyle;

Sosyal Medya Platformlarından Sırasıyla Vekil Ersoy’un Facebook Karnesi…

Facebook Gösterimleri; 40.900.000

Facebook Erişimi; 8.600.000

İçerik Erişimleri: 1.500.000

Takipçi Sayısı: 44.400

Bağlantı Tıklamaları 128.000

Vekil Ersoy’un En Çok Merak Edilen Instagram Karnesi…

Instagram Gösterimleri; 51.200.000

Instagram Erişimi; 9.400.000

İçerik Erişimleri: 2.000.000

Takipçi Sayısı: 43.200

Bağlantı Tıklamaları 119.900

Adının Geçtiği Sürekli TT Listelerinde Yer Bulduğu X (Twitter) Platformunda Ki Etkileşimleri

Görüntülenmeler; 10.700.000

Etkileşim Oranı; %6,9

Profil Ziyaretleri; 121.300

Bağlantı Tıklamaları 4.8K

Yanıt Sayısı; 25.300

Beğeniler; 228.300

Video Görüntülenmeleri; 844.100

Medya Görüntülenmeleri; 975.700

Vekil Ersoy bu veriler dahilinde 27. Dönem de olduğu gibi 28. Dönemin birinci yılında da Kayseri siyasetinde açık ara fark ile en çok etkileşim alan Milletvekili oldu.

