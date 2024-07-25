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Milletvekili Ersoy, popülerlikte bir çok sosyal medya fenomenini geride bıraktı

Kayseri'de sosyal medyayı en etkili kullanan milletvekilleri arasında birinci sırada gelen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy hem yerel hem de ulusalda bir çok sosyal medya fenomenini geride bırakarak büyük bir popülerliğe ulaşmış durumda.

Milletvekili Ersoy, popülerlikte bir çok sosyal medya fenomenini geride bıraktı

Vekil Ersoy’un sosyal medya platformlarında ki etkileşimleri sosyal medya da gündem oldu. Sosyal medyayı etkili şekilde kullanan, bir çok video ve gönderi paylaşımları ile adından bir çok kez söz ettiren, sürekli keşfet videoları ile takipçilerinin karşısına çıkan vekil Ersoy’un sosyal medya platformlarında ki etkileşimleri işte şöyle;

Sosyal Medya Platformlarından Sırasıyla Vekil Ersoy’un  Facebook Karnesi…
Facebook Gösterimleri; 40.900.000
Facebook Erişimi; 8.600.000
İçerik Erişimleri: 1.500.000
Takipçi Sayısı: 44.400
Bağlantı Tıklamaları 128.000

Vekil Ersoy’un En Çok Merak Edilen Instagram Karnesi…
Instagram Gösterimleri; 51.200.000
Instagram Erişimi; 9.400.000
İçerik Erişimleri: 2.000.000
Takipçi Sayısı: 43.200
Bağlantı Tıklamaları 119.900

Adının Geçtiği Sürekli TT Listelerinde Yer Bulduğu X (Twitter) Platformunda Ki Etkileşimleri 
Görüntülenmeler; 10.700.000
Etkileşim Oranı; %6,9
Profil Ziyaretleri; 121.300
Bağlantı Tıklamaları 4.8K
Yanıt Sayısı; 25.300
Beğeniler; 228.300
Video Görüntülenmeleri; 844.100
Medya Görüntülenmeleri; 975.700

Vekil Ersoy bu veriler dahilinde 27. Dönem de olduğu gibi 28. Dönemin birinci yılında da Kayseri siyasetinde açık ara fark ile en çok etkileşim alan Milletvekili oldu.
 

Haber Merkezi

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