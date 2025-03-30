Milletvekili Genç, Kayseri'deki yürüyüşlerde tutuklanan kişileri ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sebebiyle Türkiye’nin birçok bölgesinde yürüyüşler gerçekleştirildi. Kayseri’de yapılan yürüyüşlerde ise 3 kişi tutuklandı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, tutuklanan kişileri cezaevinde ziyaret etti. Milletvekili Genç, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak: “Bugün cezaevinde ziyaret ettiğim gençlerimizin moralleri yerinde, inançları dimdik. Adaletsizlik karşısında susmayan bu yürekli gençlerin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Genç yayınladığı videoda şunları söyledi: “Bugün Ramazan Bayramının ilk günü. Kayseri’de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve tutuklanan gençlerimizi ziyaret ettik. İki tane genç kızımız ve iki genç erkek çocuğumuz yaklaşık 5 gündür tutuklular. Haklarını aradıkları için ve en doğal anayasal hakları olan protesto haklarını kullandıkları için Kayseri’de tutuklandılar. Dosyalarında hiçbir şey yok. Gözaltına alınmalarını gerektirecek hiçbir şey yok. Çocuklarımızla görüştük moralleri yüksek, kaygıları ülke. Bu çocuklar üniversitede okuyan ülkesini vatanını seven evlatlar. Bunları tutuklayan arkadaşlarımızın da evlatları var. Ben üzüntülerimi dile getiriyorum. Onları içeride son derece moralli gördüm. Ülkeleri için bir şey yapmak istiyorlar. Verilen kararlar son derece hukuksuz. Bu kararı verenleri şiddetle kınıyorum. En kısa zamanda çıkacakları ümidini taşıyorum.”