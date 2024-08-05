Milletvekili Genç, muhtarlar buluşması düzenledi

KAYSERİ (1HA)-

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, dün Talas ilçesinin Akçakaya köyünde, ‘Muhtarlar Buluşması’ düzenledi. Milletvekili Genç, Kayseri’de yaşanan köyden kente göç dolayısıyla, şehir merkezinde barınma ve istihdam sorununun oluştuğunu ve 1 milyonun üzerinde insanın merkezde yaşadığını belirterek devletin bu alanlara yönelik politika üretmesi çağrısını yaptı.

Kayseri’nin kırsal bölgelerinde birçok altyapı ve üstyapı problemi olduğunu belirten Milletvekili Genç muhtarların yerel yönetimdeki önemine dikkat çekerek “Köyün iyi yönetilmesi, eksiklerinin giderilmesi, güçlü olduğu alanlarda o bölgenin geliştirilmesi sizler sayesinde. Hem benim için hem de Cumhuriyet Halk Partisi için muhtarlarımız çok kıymetli, Türkiye için çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Tarım ve hayvancılık konusunda Kayseri’de bir devlet politikasının olması gerektiğini belirten Genç, gıda sorununun milli savunma meselesi olduğunu ifade etti.

Köyden kente göçün önlenmesi için tarıma ve hayvancılığa yatırım yapılması gerektiğini söyleyen Milletvekili Genç, “Ukrayna’da 2 yıl önce savaş başladığı zamanı hatırlayın. “Oradan gemiler buğday getiremeyecek, kıtlık olacak, ekmek olmayacak’ endişesine kapıldık. Dolayısıyla tarıma ve hayvancılığa çok önem vermemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Belediyelerimizde çok ciddi destekler veriyoruz” diye konuştu.