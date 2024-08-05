Milletvekili Genç, muhtarlar buluşması düzenledi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, dün Talas'ta Muhtarlar Buluşması düzenledi. Milletvekili Genç, burada yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık konusunda Kayseri'de bir devlet politikasının olması gerektiğini, gıda sorununun milli savunma meselesi olduğunu ifade etti.

Milletvekili Genç, muhtarlar buluşması düzenledi

 

KAYSERİ (1HA)-

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, dün Talas ilçesinin Akçakaya köyünde, ‘Muhtarlar Buluşması’ düzenledi. Milletvekili Genç, Kayseri’de yaşanan köyden kente göç dolayısıyla, şehir merkezinde barınma ve istihdam sorununun oluştuğunu ve 1 milyonun üzerinde insanın merkezde yaşadığını belirterek devletin bu alanlara yönelik politika üretmesi çağrısını yaptı. 

Kayseri’nin kırsal bölgelerinde birçok altyapı ve üstyapı problemi olduğunu belirten Milletvekili Genç muhtarların yerel yönetimdeki önemine dikkat çekerek “Köyün iyi yönetilmesi, eksiklerinin giderilmesi, güçlü olduğu alanlarda o bölgenin geliştirilmesi sizler sayesinde. Hem benim için hem de Cumhuriyet Halk Partisi için muhtarlarımız çok kıymetli, Türkiye için çok kıymetli” şeklinde konuştu. 

Tarım ve hayvancılık konusunda Kayseri’de bir devlet politikasının olması gerektiğini belirten Genç, gıda sorununun milli savunma meselesi olduğunu ifade etti. 

Köyden kente göçün önlenmesi için tarıma ve hayvancılığa yatırım yapılması gerektiğini söyleyen Milletvekili Genç,  “Ukrayna’da 2 yıl önce savaş başladığı zamanı hatırlayın. “Oradan gemiler buğday getiremeyecek, kıtlık olacak, ekmek olmayacak’ endişesine kapıldık. Dolayısıyla tarıma ve hayvancılığa çok önem vermemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Belediyelerimizde çok ciddi destekler veriyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yer bilimleri Uzmanı İçelli: 'Erciyes fayının son 15 bin yılda çalışmama sebebi pasif durumda olan volkanizmadır'
Yer bilimleri Uzmanı İçelli: 'Erciyes fayının son 15 bin yılda çalışmama sebebi pasif durumda olan volkanizmadır'
Tabancayla vurdular, araçla alıp sokakta bıraktılar
Tabancayla vurdular, araçla alıp sokakta bıraktılar
Kayseri'de 'torbacı' operasyonu
Kayseri'de 'torbacı' operasyonu
Çopuroğlu'ndan Şehir Hastanesi'ne çat kapı ziyaret
Çopuroğlu'ndan Şehir Hastanesi'ne çat kapı ziyaret
O viyadükte bir gencin daha cesedi bulundu
O viyadükte bir gencin daha cesedi bulundu
Yetiş Ayyıldız, Türk mitolojisini derilere işleyerek tarihin derinliklerine götürüyor
Yetiş Ayyıldız, Türk mitolojisini derilere işleyerek tarihin derinliklerine götürüyor