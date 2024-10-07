Milletvekili Özsoy: 'Çampınarı Deresi'ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy yapım çalışmaları devam eden ve toplam maliyeti 46 milyon 494 bin 121 lira olan Yahyalı ilçesi Karaköy Mahallesi Çampınarı Deresi’ndeki doğal afet ve taşkın hasarları onarımı faaliyetlerini yerinde inceledi.

Milletvekili Özsoy sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Toplam maliyeti 46 milyon 494 bin 121 TL olan Kayseri Yahyalı Karaköy Mahallesi Çampınarı Deresi’nde Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledik. 5 adet menfez 2 adet tersip bendi ve duvar üstlerine pano panel tel çit yaptırılacak olup çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.