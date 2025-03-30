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- Milletvekilileri Çopuroğlu ve Cıngı ile Başkan Palancıoğlu bayram namazını Camii Kebir'de kıldı
Milletvekilileri Çopuroğlu ve Cıngı ile Başkan Palancıoğlu bayram namazını Camii Kebir'de kıldı
Ramazan Bayramını Camii Kabir'de kılan Kayseri AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu vatandaşla bayramlaştı.
Vatandaşlar Ramazan Bayram namazı nedeniyle camileri doldurdu. Bayram namazını Camii Kebir’de kılan Kayseri AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu bayram namazından sonra vatandaşla bayramlaştı.
MİLLETVEKİLİ ŞABAN ÇOPUROĞLU: BAYRAMIMIZI TEBRİK EDİYORUM
Camii çıkışı açıklama yapan Kayseri AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Ramazan Bayramımızı tebrik ediyoruz. Allah sağlık afiyet içinde nice bayramlara ulaştırsın. Bu güzel atmosferin ilelebet devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.
BAŞKAN MUSTAFA PALANCIOĞLU: GÜZEL BİR RAMAZAN GEÇİRDİK
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, “
Bir ramazan ayını daha tamamlamış olduk. Güzel bir ramazan geçirdik. Pandemi ve depremde buruk geçmişti. Şu an da Gazze nedeniyle üzgünüz. Dua etmekten başka imkanımız yok. Allah nice ramazanlara ulaşmayı nasip etsin” ifadesinde bulundu.