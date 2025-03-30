  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekilileri Çopuroğlu ve Cıngı ile Başkan Palancıoğlu bayram namazını Camii Kebir'de kıldı

Milletvekilileri Çopuroğlu ve Cıngı ile Başkan Palancıoğlu bayram namazını Camii Kebir'de kıldı

Ramazan Bayramını Camii Kabir'de kılan Kayseri AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu vatandaşla bayramlaştı.

Milletvekilileri Çopuroğlu ve Cıngı ile Başkan Palancıoğlu bayram namazını Camii Kebir'de kıldı

Vatandaşlar Ramazan Bayram namazı nedeniyle camileri doldurdu. Bayram namazını Camii Kebir’de kılan Kayseri AK Parti Milletvekilleri  Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu bayram namazından sonra vatandaşla bayramlaştı. 

MİLLETVEKİLİ ŞABAN ÇOPUROĞLU: BAYRAMIMIZI TEBRİK EDİYORUM 
Camii çıkışı açıklama yapan Kayseri AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Ramazan Bayramımızı tebrik ediyoruz. Allah sağlık afiyet içinde nice bayramlara ulaştırsın. Bu güzel atmosferin ilelebet devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN MUSTAFA PALANCIOĞLU: GÜZEL BİR RAMAZAN GEÇİRDİK
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, “
Bir ramazan ayını daha tamamlamış olduk. Güzel bir ramazan geçirdik. Pandemi ve depremde buruk geçmişti. Şu an da Gazze nedeniyle üzgünüz. Dua etmekten başka imkanımız yok. Allah nice ramazanlara ulaşmayı nasip etsin” ifadesinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ak Parti Kayseri Teşkilatı Ramazan'da Gönüllere Dokundu
Ak Parti Kayseri Teşkilatı Ramazan’da Gönüllere Dokundu
Misafirperverliğin simgesi kolonya satışları arttı
Misafirperverliğin simgesi kolonya satışları arttı
Bayram öncesi Kayseri Otogarında sakinlik
Bayram öncesi Kayseri Otogarında sakinlik
Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı: Yukarıları hak eden bir takımız
Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı: Yukarıları hak eden bir takımız
Arife günü Kartal Şehitliğine ziyaret
Arife günü Kartal Şehitliğine ziyaret
Hulusi Akar, 'Milletimizi terör belasından kurtaracağız'
Hulusi Akar, “Milletimizi terör belasından kurtaracağız”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!