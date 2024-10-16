Milli Eğitim Müdürü Esen, Kitap Fuarı'ndan memnun

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Kitap fuarlarının şehir kültürüne önemli açıda katkıda bulunduğunu ifade eden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Esen, “ Geçtiğimiz Cuma günü itibariyle ilimizde açılan 7’nci Kitap Fuarı, 6’ncı gününde de bütün yoğunluğuyla devam ediyor. Şüphesiz kitap fuarları, şehrin kültür hayatına, sanat hayatına önemli katkılar sunan bir organizasyon. Dolayısıyla eğitim camiası olarak bizlerde, kitap fuarını bir fırsata dönüştürmek istedik. Yazarlarımızı okuyucularıyla buluşma fırsatını Milli Eğitim standında tanımış olduk. İlimiz genelinde ki tüm öğrencilerimizin bu organizasyona dahil olması için elimizden gelen gayreti ortaya koyduk. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesine, SUN Fuarcılık organizasyon şirketine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle öğrencilerimizin bu mekana taşınma noktasında ciddi destek verdiler. Ülkemizin de en önemli problemlerinden birisi kitap okuma meselesi. Toplumsal açıdan kitap okuma farkındalığı oluşturulması için fuarların ciddi bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Bu fuarın kalıcı bir şekilde ilimizin kültür hayatında var olmasını diliyorum “ şeklinde konuştu.