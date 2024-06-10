  • Haberler
  • Sivas
  • Milyonlarca metreküp toprağın altında kalmıştı, yaklaşık 4 ay sonra memleketinde toprağa verildi

Milyonlarca metreküp toprağın altında kalmıştı, yaklaşık 4 ay sonra memleketinde toprağa verildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu toprak altında kalan ve cenazesine 116 gün sonra ulaşılan Abdurrahman Şahin, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Milyonlarca metreküp toprağın altında kalmıştı, yaklaşık 4 ay sonra memleketinde toprağa verildi
Kayseri GündemEditör

Erzincan’ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu toprak altında kalan ve cenazesine 116 gün sonra ulaşılan Abdurrahman Şahin, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı.

13 Şubat’ta Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi tonlarca toprak altında kalarak kaybolmuştu. Uzun bir aradan sonra toprak altında kalan tüm işçilerin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenine 116 gün sonra ulaşılan Sivaslı Abdurrahman Şahin’in cenazesi ise Erzincan’da kılınan toplu cenaze namazının ardından memleketi Sivas’a geldi. Şahin için kent merkezi Ayyıldız Camii’nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Namaza; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kurum müdürleri ve Abdurrahman Şahin’in yakınları katıldı. Şahin, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşak Projesi için ilk adım atıldı
Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşak Projesi için ilk adım atıldı
Kızılay'a '156'ncı yıl' ziyareti
Kızılay'a '156'ncı yıl' ziyareti
Kocasinan her alanda olduğu gibi dönüşümde de TEK
Kocasinan her alanda olduğu gibi dönüşümde de TEK
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, 'Kayseri'ye deniz geldi'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, “Kayseri’ye deniz geldi”
'Engelleri Aşan Sergi' açılışı gerçekleştirildi
'Engelleri Aşan Sergi’ açılışı gerçekleştirildi
6 yaşında tarih dersi verdi
6 yaşında tarih dersi verdi