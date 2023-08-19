Motorine 1 liralık zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin pompa fiyatlarına zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren (22 Ağustos 2023 00:01) motorinin litre fiyatına 1 lira indirim bekleniyor. İndirimle beraber şu anda 37 lira 70 kuruştan satılan motorinin litresi 38 lira 70 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 38,63 TL

Motorin (dizel): 37,70 TL (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 16,28 TL.