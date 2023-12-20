Motorine zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 76 kuruşluk zam beklentisi oluştu.

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  • 20.12.2023 20:43
  • Güncelleme: 20.12.2023 20:43
Motorine zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (22 Aralık - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 76 kuruşluk zam beklentisi oluştu. 36 lira 53 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla birlikte 38 lira 29 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 35,54 TL,
Motorin (dizel): 36,53 TL, (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 18,56 TL.

1ha

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