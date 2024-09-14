Motosiklet çalacaktı, polisle karşılaştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın önündeki motosikleti çalan hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Motosiklet çalacaktı, polisle karşılaştı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın önündeki motosikleti çalan hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Ahmet Sungur Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Ö.İ.G. (26) isimli şahıs bir apartmanın önünde bulunan motosikleti çaldı. Sessiz olmak için motosikleti çalıştırmadan eliyle iten şahıs, devriye gezen polis ekipleri ile karşılaştı. Ekiplerin şüphelenerek yaptıkları sorguda Ö.İ.G.’nin motosikleti çaldığı anlaşılırken, şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu da anlaşıldı.

Ekipler tarafından çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

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