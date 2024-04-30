Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; N.B. idaresindeki motosiklet yoldan karşıya geçmeye çalışan M.Y.’ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.Y.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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