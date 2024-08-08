Nato Caddesindeki bir evde çıkan yangın korkuttu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Nato Caddesindeki bir evde çıkan yangın korkuttu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmandaki evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yükselen alevlere müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Polis ekipleri maddi hasarın oluştuğu evde inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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