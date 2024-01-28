Nevşehir'de buzlanma kazaya sebep oldu, 3 araç hasar gördü

Nevşehir’de buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Nevşehir’de gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı aksam saatlerinde buzlanmaya neden olunca trafik kazaları da kaçınılmaz oldu. Kentte meydana gelen trafik kazasında 3 araç hasar gördü. Kaza, Cevher Dudayev Mahallesi Üstat Necip Fazıl Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre Serkan K. idaresindeki 50 DU 040 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yıkılan direk karşı şeride devrilirken, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç da direğe çarptı. Ticari aracın hemen arkasında seyreden Bayram A. idaresindeki 31 HL 036 plakalı otomobili de hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç sürücüsü kaza yerinden kaçarken, kazaya karışan diğer araçlar çekici yardımıyla karayolundan kaldırıldı. TEDAŞ ekipleri devrilen aydınlatma direğinin elektriğini keserek, yol üzerinden kaldırdı.

Kaza süresince polis ekipleri sürücüleri uyararak, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.