Odun parçalarını adeta sanata dönüştürüyor

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Haydar Koçer, doğadan topladığı odun parçalarını adeta sanata dönüştürdü.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki inşaat ustası Haydar Koçer, kendi elleriyle yaptığı ürünler görenlerin dikkatini çekiyor. 14 yaşında pancar kökünden kağnı arabası yapıp onunla oynayan Koçer, ilerleyen yaşlarda maket yapımına merak sardı. Hem boş zamanını değerlendirmek, hem de kendisine moral olması için Koçer, doğadan topladığı odun parçalarını kendi ürettiği torna makinesinde büyük bir sabırla işleyerek adeta sanata dönüştürüyor. Evinin yanına kurduğu küçük atölyede; leylek, çiçek ve at gibi maketleri yapan Koçer’in dikkatini en çok çeken ise 3 ayda tamamladığı cami maketi. Öte yandan Koçer, yaptığı ürünleri yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok yere hediye olarak gönderiyor.

Küçük yaşlarda merak sardı

Haydar Koçer, merakının küçük yaşlarda başladığını ifade ederek, “14 yaşlarında ustalık işlerine çok meraklıydım. Pancardan kağnı yapardım, oyuncak yapardım. Bunlarla uğraşırken zamanla bu merak ilerledi. Sanayiye gitmemek şartıyla bir torna yaptım. Sadece bilyeleri alarak 1,5 yılda torna yaptım. Moral olsun diyerek ahşap işleri yapmaya başladım. Her türlü ahşap işleri yaptım. Şiir de yazıyorum, tahminen 150 şiirim var” dedi.