Öğrencilere 'Biyokaçakçılık ve Tabiat Turizmi' eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Stratejik Planları doğrultusunda ve Tabiat Turizmi kapsamında biyoçeşitliliğin korunması ve doğal güzelliklerin tanıtılması için Kayseri'de tabiat eğitimleri devam ediyor.

Öğrencilere 'Biyokaçakçılık ve Tabiat Turizmi' eğitimi
Kayseri GündemEditör

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Stratejik Planları doğrultusunda ve Tabiat Turizmi kapsamında biyoçeşitliliğin korunması ve doğal güzelliklerin tanıtılması için Kayseri’de tabiat eğitimleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Pınarbaşı Şefliği personeli tarafından Pınarbaşı Hasan Tahsin Önalp Ortaokulu’nda öğrencilere ‘Tabiatı Koruma, Biyoçeşitliliğin Önemi ve Biyokaçakçılık’ konulu bir eğitim düzenlendi.

Eğitimde, minik öğrencilere biyoçeşitliliğin tanımı ve önemi, ekosistemlerin işleyişi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı, tabiat turizminin faydaları ve biyokaçakçılıkla mücadele konularında bilgiler verildi. Eğitimlerde öğrencilerin tabiata olan farkındalık düzeylerinin artırılması için görsel sunumlar ve interaktif aktiviteler düzenlendi.

Öğrencilere 'Biyokaçakçılık ve Tabiat Turizmi' eğitimi
Öğrencilere 'Biyokaçakçılık ve Tabiat Turizmi' eğitimi
İHA
Kayseri Gündem

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