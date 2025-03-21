  • Haberler
  • Asayiş
  • Öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Kayseri'de bir spor salonu çıkışı meydana gelen ve bir kişinin bıçakla yaralandığı olayda 'Öldürmeye teşebbüsten hakkında dava açılan sanık suçlamayı reddetti.

Öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Kayseri’de iddiaya göre bir spor salonu çıkışında kavga çıktı. Kavgada M.N. isimli şahıs aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yaralandı. Olay nedeniyle E.Ç. hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuksuz müşteki M.N., tutuksuz sanık E.Ç. ve sanık avukatı katıldı. 
Mahkemede konuşan müşteki M.N., Yaralanma nedeniyle şikayetçiyim. Sanık beni 4 kez bıçakladı. Sanığı ilk kez orada gördüm. Aramızda husumet yoktu” diye konuştu. Tanıklardan biri “Müşteki ile sanık arasında 22.00 sıralarında tartışma yaşandı. Müşteki sanığa yumruk vurdu. Sanığın bıçak vurduğunu görmedim” derken, diğer tanık ise, “kargaşa içinde kavga olduğunu gördüm fiybess salonundan çıkan 2-3 kişi E.Ç.’ye vuruyordu. Müşteki de vurdu. O sırada M.N. eline bıçak aldı. Gerisini görmedim. Sanığın bıçağı vurduğunu yada müştekinin nasıl yaralandığını görmedim” dedi. Sanık E.Ç: tanıkların doğru söylediğini belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Eğitimci Yazar Rafet Ural Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne konuk oldu
Eğitimci Yazar Rafet Ural Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne konuk oldu
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ERÜ'de Konferans Verdi
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ERÜ'de Konferans Verdi
Hulusi Paşa, Mektep Melikgazi'de Tecrübelerini Paylaştı
Hulusi Paşa, Mektep Melikgazi’de Tecrübelerini Paylaştı
Milletvekili Genç, 1. meclis'e yürüdü: 'Adalet ve demokrasi için buradayız'
Milletvekili Genç, 1. meclis’e yürüdü: “Adalet ve demokrasi için buradayız”
Kayseri'de kapanan 260 mahalle yolu açıldı
Kayseri'de kapanan 260 mahalle yolu açıldı
Hulusi Akar, Kayseri'nin Eğitim Geleceği İçin Kanaat Önderleri İstişarede Bulundu
Hulusi Akar, Kayseri’nin Eğitim Geleceği İçin Kanaat Önderleri İstişarede Bulundu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!