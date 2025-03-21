Öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Kayseri’de iddiaya göre bir spor salonu çıkışında kavga çıktı. Kavgada M.N. isimli şahıs aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yaralandı. Olay nedeniyle E.Ç. hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuksuz müşteki M.N., tutuksuz sanık E.Ç. ve sanık avukatı katıldı.

Mahkemede konuşan müşteki M.N., Yaralanma nedeniyle şikayetçiyim. Sanık beni 4 kez bıçakladı. Sanığı ilk kez orada gördüm. Aramızda husumet yoktu” diye konuştu. Tanıklardan biri “Müşteki ile sanık arasında 22.00 sıralarında tartışma yaşandı. Müşteki sanığa yumruk vurdu. Sanığın bıçak vurduğunu görmedim” derken, diğer tanık ise, “kargaşa içinde kavga olduğunu gördüm fiybess salonundan çıkan 2-3 kişi E.Ç.’ye vuruyordu. Müşteki de vurdu. O sırada M.N. eline bıçak aldı. Gerisini görmedim. Sanığın bıçağı vurduğunu yada müştekinin nasıl yaralandığını görmedim” dedi. Sanık E.Ç: tanıkların doğru söylediğini belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.