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  • Ömer Demir'den Kayseri Şeker Fabrikası'na depo patlaması tepkisi

Ömer Demir'den Kayseri Şeker Fabrikası'na depo patlaması tepkisi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ömer Demir, Kayseri Şeker Fabrikası'nda Develi ilçesinde bulunan depoda yaşanan patlama nedeniyle fabrikaya tepki gösterdi.

Ömer Demir'den Kayseri Şeker Fabrikası'na depo patlaması tepkisi

Demir, Kayseri Şeker'in lisanslı depoculukta sınıfta kaldığını belirterek, milyonlarca liraya mal olan ve çiftçilerin paralarıyla yapılan depoların liyakatsiz kişiler tarafından yönetildiğini ifade etti.

Demir, patlamanın ihmalkarlık ve iş bilmezlik nedeniyle meydana geldiğini, gerekli denetimlerin zamanında yapılmamasının bu olaya sebep olduğunu ifade etti. Ayrıca, aylık, üç aylık ve periyodik bakımların yapılmasının önemine dikkat çekti ve günlük sıcaklık ve basınç ölçümlerinin düzenli olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Ömer Demir, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve ekibinin bu patlama hakkında net bir açıklama yapmasını ve sorumlular hakkında nasıl bir yol izleneceğini kamuoyuna açıklamalarını beklediğini belirtti. Demir, “Bu patlama neden meydana gelmiştir ve sebepleri nelerdir?” sorularının cevaplanmasını talep etti.

 

Haber Merkezi

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