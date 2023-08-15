Oruç Reis Kentsel Dönüşümünde anahtarlar teslim oluyor

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde yürütülen 572 konutluk Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabında Cumartesi günü 572 adet konutun hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. 

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  • 15.08.2023 11:22
  • Güncelleme: 15.08.2023 11:22
Oruç Reis Kentsel Dönüşümünde anahtarlar teslim oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşümde ödül alan Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yerinde inceledi. Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, devam eden hummalı çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi de aldı. Büyükkılıç, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. 

CUMARTESİ ANAHTAR TESLİMLERİ YAPILACAK

Projede 572 konutun söz konusu olduğunu 100 bin metrekareden 50 bin metrekaresinin yeşil alan olduğunu, çevre düzenlemesi, yaşam alanları ile birlikte Kayseri’ye yakışan bir proje olacağını ifade eden Büyükkılıç, Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabında Cumartesi günü 572 adet konutun hak sahiplerine teslim edileceğini vurgulayarak, hak sahiplerine şimdiden hayırlı olsun temennisinde bulundu.

PROJEDE BU ZAMANA KADAR NELER YAPILDI?

Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen projenin ilk etabı tamamlanmak üzere. Büyükşehir Belediyesi’nce, proje kapsamında ilk olarak mevcut yapılar tespit edildi, problemli mülkiyet durumu çözüldü, riskli alan ilan edildi, proje geliştirildi, hak sahipleri bilgilendirildi, rezerv yapı alanı ilan edildi. Bakanlık ile protokol yapılan projede, daha sonra hak sahipleriyle uzlaşmalar sağlanırken, kura çekilişi yapılıp, tapu devir işlemleri tamamlanıp, yıkım faaliyetleri ve konut yapımları başladı.

PROJEDE, YEŞİLE DÖNÜŞÜM SLOGANI İLE GENİŞ YEŞİL ALAN YER ALACAK

Depreme dayanıklı yapılar ile yeşile dönüşüm sloganıyla yapılan projede, bu etapta yeşil alan, çocuk oyun grupları, cami, ticaret alanları, ilkokul ve ortaokul yer alırken, yanı başındaki raylı sistem ile ulaşım ağı da geniş olacak.

1ha

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