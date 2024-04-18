Tokat'taki deprem Kayseri'yi de salladı
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de hissedildi.
Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de de hissedildi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 18.11’de merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kayseri’den de hissedildi. Kayseri’de vatandaşlar ikametlerini ve dükkanlarını boşaltarak, güvenli alanlara geçmeye çalıştı.
İHA
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