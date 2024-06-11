otomobil Tavlusun uçurumunda askıda kaldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde uçurumdan düşmek üzere olan otomobil kayaya takılarak, askıda kaldı.

otomobil Tavlusun uçurumunda askıda kaldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde uçurumdan düşmek üzere olan otomobil kayaya takılarak, askıda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi’nde boş bir arazide meydana gelen olayda; O.G. idaresindeki 38 ADY 005 plakalı otomobil geri geri geldiği sırada uçurumdan aşağı kaymaya başladı. Uçurumda bulunan kayaya takılan otomobil, son anda uçurumdan düşmekten kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayda yaralanan olmazken, uçurumda askıda kalan otomobil çekici yardımıyla düz bir alana çekilerek kaldırıldı.

otomobil Tavlusun uçurumunda askıda kaldı
otomobil Tavlusun uçurumunda askıda kaldı
otomobil Tavlusun uçurumunda askıda kaldı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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otomobil Tavlusun uçurumunda askıda kaldı
otomobil Tavlusun uçurumunda askıda kaldı