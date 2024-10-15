'Özel çocuklarımız kitap fuarını çok sevdi'

Kayseri 7’nci Kitap Fuarı vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Fuara Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği, özel gereksinimli öğrencilerini de getirerek keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Kayseri Özel Çocuklar Kurum Müdürü İbrahim Demirağ, özel çocukların böyle aktivitelerle kendilerini diğer insanlardan farksız hissederek mutlu olduklarını söyledi. Müdür Demirağ konuyla ilgili, “Down sendromlu, otizmli, görme ve işitme engelli özel çocuklarımızla bugün diğer çocuklarımızdan farklı olmadıklarını hissettirmek için fuara geldik. Çok hoşlarına gitti, kitapları inceliyoruz. Çoğunun okuması yok ama boyama kitapları daha çok ilgilerini çekiyor. Çok mutlular, onlarla birlikte hayatın her yerinde olmak bize de mutluluk katıyor. Dediğimiz gibi, özel çocukların diğer çocuklardan farkı olmadığı düsturuyla hareket ederek onları topluma kazandırabilmek için toplumun her alanında spor, sanat, kitap fuarları, geziler ve tatillerle destek olmaya çalışıyoruz. Sizlerden de halkımızdan ve bürokrasimizden de destekler bekliyoruz. Yaklaşık 15 özel öğrencimizle geldik. Çok kalabalık olduğunda hakimiyet konusunda zorluk yaşayabileceğimiz için gruplar halinde ara ara geliyoruz. Tepkileri çok iyi, gördüğünüz gibi ellerinde dergilerle, kitaplarla, özellikle boyama kitaplarıyla çok mutlu oluyorlar. Özellikle normal insanların arasına karıştıkları zaman kendilerini farklı hissetmiyorlar. Özel çocuklar, ama kendilerini diğer çocuklar gibi hissettikleri için çok mutlu oluyorlar” diye konuştu.