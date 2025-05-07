Özel gereksinimli bireylere temsili askerlik kına gecesi düzenlendi

Kayseri’de Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli bireyler için temsili askerlik kına gecesi düzenlendi. Etkinliğe Kayseri Özel Çocuklar Okulu öğretmenleri, özel öğrenciler ve velileri katıldı. Etkinlikte davul ve zurna ile halay çekilmesinin ardından ardından asker konvoyu yapıldı. Programda konuşan Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği Kurum Müdürü İbrahim Demirağ: “Bugünkü etkinliğimizin adı Kına Gecesi, biz Türklerin şöyle bir adeti var; evlenen erkeğe, askere giden erkeğe kına yakılır. Bu çocuklarımız yarın temsil olarak olsa da bir günlük olsa da askerlik yapacaklar. Diğer askerlerimizin hak ettiği gibi onlarda kına gecesi hak ettiğini düşündük. Ailelerimizle birlikte istişare ederek böyle bir karar aldık. Kına Gecesi yapacağız, eğleneceğiz, onların kınasını yakacağız. Yarın da hep birlikte gideceğiz, eğitimlerimizi tamamlayıp çakı gibi askerlik yapıp ondan sonra birliğimizden terhisimizi alacağız. Eğlencemiz sazlı sözlü başlayıp daha sonra çocuklarımızın eğlenceleriyle, gösterileriyle devam edecek. Bununla birlikte dışarıdan aldığımız destekler var. Havai fişek gösterimiz olacak. Yine ışıklandırmalar, yine diğer kına gecelerinde ne gördüksek, ne hissettiksek bugün onların hepsini burada yaşayacağız. Bu anlamda dışarıdan destek veren hem velilerimize hem de STK başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Umarım eğlenirler, umarım çocuklarımıza bugün mutlu bir şekilde buradan ayrılırlar. Bizim halka vermek istediğimiz en büyük mesaj; Bu çocuklar özel çocuklar ama farklı değiller. Bu çocuklar hayatın her alanında, iş hayatı, sosyal hayatı, spor hayatı, sanat hayatı, birçoğunun başarı gösterdiğini ben bizzat yaşayarak, gördüm. Yeter ki onları ötekileştirmeyelim, onlara farklı bir muamele göstermeyelim, bizden biri olduklarını hissedelim, bağrımıza basalım. Dediğim gibi onlar kendilerinin değerli olduklarını hissettikleri zaman yapamayacakları hiçbir şey yok. Hatta özel çocuklarımız birçok alanda bizlerden çok daha başarılı olabilecek, kapasite ve konumdalar. O yüzden tek yapacağımız şey onlara her anlamda destek olmak” ifadelerini kullandı.