Polis ekipleri 1 haftada 13 bin 714 kişi, 5 bin 529 araç sorguladı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 14-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen faaliyet raporu açıklandı. Bu kapsamda 13 bin 714 şahıs sorgusu, 5 bin 529 araç kaydı sorgusu yapıldı. 4 yakalama hacizli otomobil, 1 çalıntı otomobil, 2 çalıntı motosiklet yakalanırken, 24 faili meçhul olay aydınlatıldı, 23 faili firar şahıs yakalandı, 25 aranan şahıs yakalandı, 27 bakaya işlemi yapıldı, 2 kayıp şahıs bulundu. 23 şahsa Kabahatler Kanununa Muhalefetten işlem yapıldı.

Öte yandan yapılan operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 7 bıçak, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 7 fişek ve 8,29 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.