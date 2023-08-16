Polis ekipleri trafikte kapsamlı denetimlerini sürdürüyor
Kayseri'de polis ekipleri, trafikte kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan son çalışmalarda toplamda 7 araç trafikten men edilirken 90 araca da para cezası kesildi.
- 16.08.2023 10:29
- Güncelleme: 16.08.2023 10:29
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 14 Ağustos - 15 Ağustos günleri saat 22.00 ile 00.30 arasında yapılan denetlemeler kapsamında toplamda;
3521 şahıs ve 603 araç sorgulandı, 90 araca para cezası kesilmesiyle birlikte 7 araç da trafikten men edildi.
1ha
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