Polis ekipleri trafikte kapsamlı denetimlerini sürdürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 14 Ağustos - 15 Ağustos günleri saat 22.00 ile 00.30 arasında yapılan denetlemeler kapsamında toplamda;

3521 şahıs ve 603 araç sorgulandı, 90 araca para cezası kesilmesiyle birlikte 7 araç da trafikten men edildi.