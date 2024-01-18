Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 741 şahıs sorgulandı

 Polis ekiplerince yapılan Dar Alan uygulamasında 741 şahıs, 392 araç sorgulandı, 3 aranan şahıs yakalandı, bir şahsın üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 741 şahıs sorgulandı

 Polis ekiplerince yapılan Dar Alan uygulamasında; 741 şahıs, 392 araç sorgulandı, 3 aranan şahıs yakalandı, bir şahsın üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 7 ayrı noktada 21 ekip 70 personel ile yapılan Dar Alan Uygulamasında; 741 şahıs, 392 araç sorgulandı, 3 aranan şahıs yakalandı, bir şahsın üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. 31 araca 90.937 TL trafik cezası uygulandı.

1ha

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