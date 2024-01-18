Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 741 şahıs sorgulandı
Polis ekiplerince yapılan Dar Alan uygulamasında 741 şahıs, 392 araç sorgulandı, 3 aranan şahıs yakalandı, bir şahsın üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Polis ekiplerince yapılan Dar Alan uygulamasında; 741 şahıs, 392 araç sorgulandı, 3 aranan şahıs yakalandı, bir şahsın üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 7 ayrı noktada 21 ekip 70 personel ile yapılan Dar Alan Uygulamasında; 741 şahıs, 392 araç sorgulandı, 3 aranan şahıs yakalandı, bir şahsın üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. 31 araca 90.937 TL trafik cezası uygulandı.