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Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın çevreye zarar verdi

Kayseri'de komşuları, ikamet ettiği apartmana ve otoparkta bulunan araçlara zarar verip taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia ettikleri R.B.(50) hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular.

Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın çevreye zarar verdi

Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi'nde, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen R.B. Erkilet Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra evine döndü. Kısa bir süre sonra R.B., yaşadığı binanın çevresine ve otoparkta bulunan araçlara zarar vermeye başladı. Bina sakinleri yaşanan olaydan dolayı can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi

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