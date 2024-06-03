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Ressam Hasan Bağdaş'ın 'Avustralya'dan Anadolu'ya' temalı resim sergisi açıldı

Talas Belediyesi'nde Ressam Hasan Bağdaş'ın 'Avustralya'dan Anadolu'ya' temalı resim sergisi açıldı. Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Çevresel ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra gönül ihtiyaçlarını da karşılamak önemlidir. Sanatı teşvik etmek adına bu tarz projelere ev sahipliği yapmaya özen gösteriyoruz' dedi.

Ressam Hasan Bağdaş'ın 'Avustralya'dan Anadolu'ya' temalı resim sergisi açıldı

Talas Belediyesi’nde Haziran Ayı Meclis Toplantısı öncesinde Ressam Hasan Bağdaş’ın ‘Avustralya’dan Anadolu’ya’ temalı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Hasan Bağdaş’ı yapmış olduğu eserleri sebebiyle tebrik eden ve uluslararası düzeyde yetenekli bir sanatçı olduğunu ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Belediyecilik yalnızca yol, su, park işleriyle uğraşmaktan ibaret değildir. Çevresel ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra gönül ihtiyaçlarını da karşılamak önemlidir. Sanatı teşvik etmek adına bu tarz projelerde çalışmaya özen gösteriyoruz. En önemlisi de sanatçılarımızın bu çalışmalarına ev sahipliği yapmamızdır” diye konuştu.

Serginin açılışı konusunda Talas Belediyesi’nin vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür eden Hasan Bağdaş, “Sergimize katılım sağlayan herkesin de ayaklarına sağlık” dedi.

Ressam Hasan Bağdaş'ın 'Avustralya'dan Anadolu'ya' temalı resim sergisi açıldı

Haber Merkezi

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