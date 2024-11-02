Sabah çorbası Başkan Özdoğan'dan

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede düzenlenen 'Ailece sabah namazında buluşuyoruz' etkinliğine katıldı. Hacılar Belediyesi tarafından etkinlik sonrasında katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Sabah çorbası Başkan Özdoğan'dan
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede düzenlenen ’Ailece sabah namazında buluşuyoruz’ etkinliğine katıldı. Hacılar Belediyesi tarafından etkinlik sonrasında katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ve ilçedeki birlik ve manevi atmosferin güçlenmesine katkı sağlayan ’Ailece sabah namazında buluşuyoruz’ etkinliği Hacılar Camii’nde gerçekleştirildi. Bu etkinliğe katılan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada ailelerle bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hacılar Camii’nde topluca sabah namazı kılındı. Namazın ardından program, ilahi ve kasidelerin okunmasıyla devam etti.

Program, Hacılar İlçe Müftüsü Cihan Yıldız’ın yaptığı dua ile sona erdi. Duaların ardından Hacılar Belediyesi tarafından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Ak Parti'de Kayseri İl Başkanı Kim Olacak?
Ak Parti’de Kayseri İl Başkanı Kim Olacak?
Bakan Yardımcısı Çam, Turizm Fakültesi'nin açılış dersini verdi
Bakan Yardımcısı Çam, Turizm Fakültesi’nin açılış dersini verdi
Boydak Ailesinin Banka hisseleri devlet hazinesine aktarıldı
Boydak Ailesinin Banka hisseleri devlet hazinesine aktarıldı
9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti
9. kattan düşen lise öğrencisi İpek, hayatını kaybetti
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: 'Tek kurtuluş adalete teslim olmak, yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek'
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: 'Tek kurtuluş adalete teslim olmak, yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek'
Bakan Yardımcısı Çam: 'Gençler zorlu bir dönemin oyuncuları ama büyük fırsatlarla karşı karşıyalar'
Bakan Yardımcısı Çam: 'Gençler zorlu bir dönemin oyuncuları ama büyük fırsatlarla karşı karşıyalar'