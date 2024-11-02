Sabah çorbası Başkan Özdoğan'dan

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede düzenlenen ’Ailece sabah namazında buluşuyoruz’ etkinliğine katıldı. Hacılar Belediyesi tarafından etkinlik sonrasında katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ve ilçedeki birlik ve manevi atmosferin güçlenmesine katkı sağlayan ’Ailece sabah namazında buluşuyoruz’ etkinliği Hacılar Camii’nde gerçekleştirildi. Bu etkinliğe katılan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada ailelerle bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hacılar Camii’nde topluca sabah namazı kılındı. Namazın ardından program, ilahi ve kasidelerin okunmasıyla devam etti.

Program, Hacılar İlçe Müftüsü Cihan Yıldız’ın yaptığı dua ile sona erdi. Duaların ardından Hacılar Belediyesi tarafından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.