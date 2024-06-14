Sağlık çalışanlarına motivasyon eğitimi

Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde belirli aralıklarla gerçekleştirilen motivasyon toplantıları, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan başkanlığında gerçekleştirildi.

Sağlık çalışanlarına motivasyon eğitimi
Kayseri GündemEditör

Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde belirli aralıklarla gerçekleştirilen motivasyon toplantıları, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve müdürlüğe bağlı başkanlıklarda görevli personelin katılımıyla 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen toplantılarda paylaşımlarında bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; Kayseri’nin İç Kontrol Eylem Planı’nı noktasında iyi bir konumda olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmasının ardından sözü personele bırakan İl Sağlık Müdürü Erşan; personelin istek ve önerilerini dinleyerek çözüm noktasında istişarelerde bulundu.

Sağlık çalışanlarına motivasyon eğitimi
Sağlık çalışanlarına motivasyon eğitimi
Sağlık çalışanlarına motivasyon eğitimi
Sağlık çalışanlarına motivasyon eğitimi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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