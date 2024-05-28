Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ne aşamada?

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vizyon projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmaların sürdüğünü, burada Emlak Konut ile iş birliği halinde yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1’inci, 2’nci ve 3’üncü uygulama etapları kapsamında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Sahabiye projemiz, konut, iş yeri, kapalı otopark alanı ve yeşil alan olmak üzere etap etap gelişiyor, güzelleşiyor” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO A.Ş. ile iş birliği halinde yeni projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sahabiye Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Geriye kalan kısımla ilgili inşallah Emlak Konut ile yapacağımız iş birliği halinde yeni projelerimizi hayata geçirme yönünde irade gösteriyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, dirençli şehirler oluşturma yönünde gayretlerinin sürdüğünü de ifade ederek, “Çevre Şehirlik Bakanlığımız, Emlak Konut ve TOKİ ile iş birliğimiz halinde Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, el ele bu şehrimizde hem dirençli şehirler oluşturma, hem depreme hazırlık anlamında dönüşümleri hızlandırma, gerek ilçelerimiz, gerekse Büyükşehir’imiz olarak bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Cenab-ı Allah edasını nasip etsin diye temennide bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.