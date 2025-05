Şahin: 'İşçi kitlesi bu ülkede her şeyi belirleyebilecek bir sayı'

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Genel Başkan Şahin: “Türkiye'de işçi kitlesi kitle olarak ciddi bir kitle. Türkiye'deki en büyük nüfus işçinin nüfusudur. Ayırdığımızda; memurlar, sanayiciler, esnaflar, işçiler diye ayırdığımızda en çok kitle işçi kitlesidir. 15-16 milyon gibi bir işçi kitlesi var. Bu sayı, bu ülkede her şeyi belirleyebilecek bir sayı. İktidarı belirleyebilecek bir sayı. Ekonomik durumu belirleyebilecek, sosyal durumu, kültürel durumu. İnsanın o haritasını çıkartacak bir nüfus. Bu nüfus eğer onurlu bir duruşa sahip olursa, yasal olarak hakkını biliyor. Nedir yasal hakkı? İşini yaptığı sürece orada kimse ona bir şey diyemez. Öbür tarafta da bir şey diyememesi olayı hak meselesi. İşçi sorumluluk ve hakkını bildiği zaman kimse ona bir şey diyemez. Bu bizim için belki bir klişe olacak, sembol, bir ifade olacak ama yerleşmesini de istiyorum. Türkiye'de işçi cumhurbaşkanını seçiyor. Türkiye'de işçi milletvekilini seçiyor. Belediye başkanını seçiyor. Hatta muhtarını bile seçiyor. Fakat o işçiye sendikasını seçme hakkını vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Niye vermiyorlar? Çünkü bir örgütlenme var ya, kendi kontrolün dışında oluşan bir örgütlenme tehlikelidir. Onun için devletler bile, birçok devlet, terör örgütlerini kendileri kurarlar. Ki oraya gidecek olanlar, benim kurduğum örgüte gelsin de benim kontrolüm altında olsun diye. Muhalefeti bile kendisi belirler. İşte burada sendikaları, belediyeler belirliyor mesela. Belediyeler için söylüyorum. A partili belediye A sendikasını seçiyor. B partili belediye B sendikasını seçiyor. C partili belediye C sendikasını seçiyor. İşçiye kimse dönüp hangi sendikayı istersin demiyor. Çünkü işçi, eğer yöneticiden bağımsız bir sendika seçmeye başlarsa, başka şeyler de başlayabilir. Onu kontrol altında tutmak lazım. 2000 yıl önce de bu böyleymiş. Yöneticiler, firavunlar, işte kağanlar bunu belirlermiş. Böyle olacak. Şimdi de aynı şey var. İsimler değişti. Mesela o zaman köle deniyormuş. Şimdi işçi deniyor. İsim değişti ama hukuk aynı” ifadelerini kullandı.