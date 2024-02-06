Sedat Kılınç'ın acı günü

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç'ın kayınbabası İlyas Sitti hayatını kaybetti.

Sedat Kılınç'ın acı günü
Kayseri GündemEditör

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç’ın kayınbabası İlyas Sitti hayatını kaybetti.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç’ın bir süredir kanser tedavisi gören kayınbabası İlyas Sitti, 72 yaşında hayatını kaybetti. İlyas Sitti’nin cenazesi Hulusi Akar Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Sedat Kılınç'ın acı günü
Sedat Kılınç'ın acı günü
Sedat Kılınç'ın acı günü
Sedat Kılınç'ın acı günü
Sedat Kılınç'ın acı günü
Sedat Kılınç'ın acı günü
İHA
Kayseri Gündem

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