Sedat Kılınç'tan Ak Parti'ye 'Pankart Sitemi'

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, belediye başkanı seçilmesi durumunda Melikgazi’yi kendi kendine yetebilir bir ilçe haline getireceklerini söyleyerek, "100 bin metre kare kapalı alanda Kayseri’mize Endüstriyel Kenevir Fabrikasını kuracağız. Maliyetini, araziyi hep araştırdık. Bu tesisi kurduğumuzda yıllık 200 milyon dolar gelirimiz olacak" dedi.

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, seçim çalışmaları ve projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Pankartlarının indirilmesi ve yırtılması hakkında konuşan Kılınç, "Hiç mi Allah korkunuz yok" diyerek, eleştirilerde bulundu ve "Bu pankartlar kimin cebinden yapılıyor. Vatandaşın cebinden mi, belediyenin parasından mı? Neden belediyenin araçları ile yapılıyor. Böyle bir imkan varsa bizde yapalım. Bedelini bizde ödeyelim, KCETAŞ’ın araçlarını bize de versinler. Biz kendi helal paramızla, onlar kamu imkanları yapıyorlar. Meydanı işgal ettiler. Kalenin üzerine de brandalarını astılar. Meydanda diğer partilere yer bırakmadılar. Meydan da çorba, tatlı ve yemek dağıtılıyor. Kimin kesesinden yapılıyor, bunlarda soru. Bizimde kendi imkanlarımız ile yaptığımız brandalar her gün saldırıya uğruyor. Nedense kameralarda bunları görmüyor. Bunla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bizde mi aynısı yapalım. Bizde onları pankartını söküp kendi pankartlarımızı takalım. Biz öyle insanlar değiliz. Burada hakkaniyet var, kul hakkı var. Gecenin 2’sinde, 3’ünde oraya pankartımızı takan gençlerimiz var. Kendi imkanları ile gidiyorlar. Kul hakkı var, o gençlerin emekleri var. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz. Hiç mi Allah korkusu yok. Her gün bunları duyuyoruz. Birçok pankartımızı indiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede bir şeyleri değiştirmek için yola çıktım"

Kılınç, ülkede bir şeyleri değiştirmek için yola çıktığını kaydederek, Melikgazi’nin kendi kendine yetebilmesi için projelerinin olduğunun altını çizdi. İlçeye kuracakları endüstriyel kenevir fabrikası ile yıllık 200 milyon dolar gelir elde edeceklerinin altını çizen Sedat Kılınç, "Gelir seviyesini, alım gücünü nasıl artırırız. Bu sadece yerel yönetimlerin işi değil. Açlıkla imtihan olmuş ciddi bir nüfusumuz var. Türkiye’de 19 şehre endüstriyel kenevir üretim izni verildi. Kayseri’de pilot illerden biri. Endüstriyel kenevir Kayseri’de yetişebiliyor ama üretim yok. Kayseri’de çiftçi pancar üretiyor. Endüstriyel kenevir üretimine izin verildi ama işlenecek fabrika yok. Endüstriyel kenevir tekstilde, kağıt üretiminde, kimya ve ilaç sanayisinde kullanılabiliyor. Kayseri ekonomisine büyük katkı sağlayacak dediğimiz projemiz bu. 100 bin metre kare kapalı alanda Kayseri’mize bu tesisi kuracağız. Maliyetini, araziyi hep araştırdık. Bu tesisi kurduğumuzda yıllık 200 milyon dolar gelirimiz olacak" dedi.

"2 bin dekar alanda GES Serası"

Tarıma Dayalı Sera İhtisas Projesinden bahseden İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, “Kendi kendine yetebilir bir Melikgazi için biz bu projemizi oluşturduk. Sera projesiyle sebze üreteceğiz. 2 bin dekar alanda sera projemiz var. Seradaki en büyük ihtiyaç enerji kısmı. Kayseri’de ihtiyaç olan o ısıyı sağlamak. Bunu da güneş enerjisi ile sağlayacağız. Güneş enerjisi ile serayı ısıtacağız ve bu şekilde sebze üreteceğiz. Burada çiftçimizi rantabl bir alana yönlendireceğiz. Sera sayesinde yaz kış üreteceğiz. Hem kendi kendine yetebilen bir Melikgazi olacak hem de çiftçimize katkı sağlayacağız. Orada da kadın istihdamı kuralı var" diye konuştu.

Dar gelirli 5 bin aileye ev

Dar gelirli 5 bin aileye ev yapacaklarını belirten Kılınç, "Melikgazi’de oturan, dar gelirli olan ve üzerinde de herhangi bir ev olmayan 5 bin ailemize müstakil, 95 metre kare kapalı alan, 2+1, 20 metrekare teras alanı, 100 metrekare bahçe alanı olan evimizi yapacağız. Teslimata kadar aylık 3 bin TL ödenecek. 2 yıl içerisinde projeyi teslim edeceğiz. 750 bin TL bugün ki rakamlarla maliyeti var. Enflasyon oranında artış olacak. Şuanda emeklimiz, 2-3 çocuğu olan asgari ücretlimiz eğer kiradaysa kimse bana “karnı doyuyor” diyemez. Açlıkla imtihandadır. Dar gelirli vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Yapabileceğimizin en iyisini yapmak zorundayız. Gelirimizi artıracağız ve dar gelirli vatandaşlarımıza ulaştıracağız. O insanlarımızı ev sahibi yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Öğrenciler içinde projeleri olduğunun altını çizen Sedat Kılınç, “10 bin öğrencimize her yıl burs vereceğiz. Belediyenin asli görevleri arasında refah var. Bin öğrencimizi de her yıl yurt dışına göndereceğiz. Alanında başarılı öğrencileri vizyonları gelişsin, dünyadaki gelişmeleri yerinde gördün diye yurt dışına göndereceğiz” dedi.