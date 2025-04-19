Şehit Polis memuru Kilci, şehadetinin 8. yıl dönümünde memleketi Kayseri'de dualarla anıldı

Düzenlenen anma töreninde konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan," Kahraman polis memurumuz Ahmet Cihan Kilci’nin şehadetinin 8. sene-i devriyesinde, aziz hatırasını dualarla yâd ettik. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Polis Ahmet Cihan Kilci, şehadetinin 8. yıl dönümünde memleketi Kayseri'de dualarla anıldı. Hulusi Akar Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Müftüsü Cihan Yıldız, belediye meclis üyeleri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ilahiler ve Mevlid-i Şerif ile devam etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci’nin hatırasına sahip çıkmanın, vatan uğruna can veren tüm şehitlere karşı en büyük görev olduğunu ifade ederek, “Kahraman polis memurumuz Ahmet Cihan Kilci’nin şehadetinin 8. sene-i devriyesinde, aziz hatırasını dualarla yâd ettik. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, vatan uğruna canından geçen nice yiğitleri bağrında saklayan bu topraklarda, şehitlerimize duyduğumuz minnet, gönlümüzün en mukaddes yerinde saklıdır. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.

Programın ardından Hacılar Belediyesi tarafından cami önünde vatandaşlara ikramda bulunuldu.