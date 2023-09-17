Şehit polis Murat Akpınar gözyaşlarıyla uğurlandı

Kayseri'de müdahale etmek için gittiği olayda vurulan polis memuru Murat Akpınar, dün şehit oldu. Şehit polis Akpınar, bugün düzenlenen törenle gözyaşları içerisinde defnedildi. 

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  • 17.09.2023 15:08
  • Güncelleme: 17.09.2023 15:08
Şehit polis Murat Akpınar gözyaşlarıyla uğurlandı

Olay, 13 Ağustos günü saat 19.00 civarı Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi’nde (Eski Sanayi) meydana geldi. İddiaya göre A.T. ve M.T. kardeşler Mehmet C. ile Mustafa C. kardeşlerin bulunduğu kahvehaneye geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 
İhbar üzerine kahvehane gelen polis memuru Murat Akpınar silahlı kavganın arasında kalırken A.T.’nin kullandığı av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. 
Yaralılardan Mustafa C. ile polis memuru Murat Akpınar, olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 1 ayı aşkın süredir yaşam mücadelesi veren polis memuru Murat Akpınar, hayatını kaybetti.

Şehit Murat Akpınar için bugün saat 12:00’de Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Şehit Polis Akpınar’ın cenaze törenine Kayseri protokolü ve birçok vatandaş katılım sağladı. 
Akpınar, Hulusi Akar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içerisinde Kayseri Polis Şehitliği’ne defnedildi.

1ha

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