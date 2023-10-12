Şenel: 'Artrit'e sahip olan hastaların yüzde 50'si tam zamanlı bir işte çalışamıyor'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dahili Romatoloji Bilim Dalı tarafından '12 Ekim Dünya Artrit Günü' dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde konuşan Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Soner Şenel, Artrit'e sahip olan hastaların yüzde 50'si tam zamanlı bir işte çalışamıyor dedi.

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  • 12.10.2023 17:37
  • Güncelleme: 12.10.2023 19:14
Şenel: 'Artrit'e sahip olan hastaların yüzde 50'si tam zamanlı bir işte çalışamıyor'
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dahili Romatoloji Bilim Dalı tarafından “12 Ekim Dünya Artrit Günü” dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde konuşan Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Soner Şenel, "Artrit’e sahip olan hastaların yüzde 50’si tam zamanlı bir işte çalışamıyor" dedi.

Gevher Nesibe Hastanesi toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Soner Şenel ile Romatoloji Öğretim Üyeleri katıldı. Farkındalık etkinliğinde konuşan Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Soner Şenel, “Halk arasında ‘Romatizma öldürmez süründürür’ algısını değiştirmek yeni ve etkili tedaviler olduğunu hastanemizde yetkin hocaların ve donanımlı bölümlerimizin olduğunu halkımızın doğru bilgileri birinci ağızdan öğrenmesi gereğini yerine getirmek amaçlı bu toplantıyı düzenlemekteyiz” dedi.

Romatizma hastalığı hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Şenel şunları kaydetti:

"Romatoid artrit (RA); sıklıkla el, el bileği, ayak ve ayak bileğinin küçük eklemlerinde, dizlerde, dirseklerde ve seyrek de olsa kalça ve omuzlarda sinsi bir şekilde başlayan ve uzun süre devam eden iltihaplı bir romatizma hastalığıdır. RA’nın eklemlerde oluşturduğu şekil bozuklukları ve tutukluk, hastanın fiziksel aktivitelerini sınırlıyor ve iş gücü kaybına yol açıyor. İltihaplı eklem hastalığı olması nedeniyle de kronik olarak hastaların yaşamlarını kısıtlıyor ve ağrılara neden oluyor. RA’ya sahip olan hastaların %50’si tam zamanlı bir işte çalışamıyor. Romatoid artrityavaş yavaş ortaya çıkıyor ve haftalar, aylar içerisinde eklemlerde ağrı, tutukluk ve şişlik gelişmesine sebep oluyor. İlk dönemlerinde yorgunluk, kas ağrısı, hafif ateş ve kilo kaybı görülürken, eklem çevresindeki bağlar ve kaslar gibi yumuşak dokularda da ağrı ve sıcaklık artışı gelişebiliyor. Romatoid artritin en sık görülen belirtileri eklemlerdeki tutukluk, ağrı, hassasiyet ve sabahları ya da uzun süreli hareketsizlikten sonra eklemlerde oluşan hareket kısıtlılığı. Hastalığın maliyetleri de hem hasta hem de devlet için çok yüksek. Hastalığın, hastanın hayat kalitesinin düşürmesinin yanı sıra sosyal, psikolojik ve finansal durumunu da kötü etkilemekte. Romatizma gibi kronik hastalıklara sahip insanların sağlık masrafları ve depresyon eğilimleri ortalamaya göre çok daha yüksek. Hastaların iş gücü kaybı finansal durumlarını negatif yönde etkiliyor. El ve el bileğinde çok sayıda eklemin tutulması ince el hareketi gerektiren düğme açıp kapama, şişe ve konserve kapağı açma, yemek yeme gibi işleri bile yapmasını engelliyor. Romatoid artrit hastalığının ilerleyerek kalıcı hasarlara ve şekil bozukluklarına yol açmasını engellemek için erken tanı çok önemli bir rol oynuyor."

Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşenur Kısarslan Paç ise konuşmasında çocuk romatolojisi hakkında bilgiler verdi. Düzenlenen toplantının ardından Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından Ali Dağı Bölgesi’ne kurulan Romatoloji Ormanı’na fidan dikildi.

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İHA

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