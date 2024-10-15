Servis ile TIR çarpıştı: 1'i ağır çok sayıda yaralı var

Kaza, Tomarza ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kayseri- Tomarza servis aracı seyir halinde ilerleyen TIR’a yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışma sonucu 1’i ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaparak hastaneye sevk ederken, jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.