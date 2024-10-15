  • Haberler
  • Asayiş
  • Servis ile TIR çarpıştı: 1'i ağır çok sayıda yaralı var

Servis ile TIR çarpıştı: 1'i ağır çok sayıda yaralı var

Kayseri- Tomarza servisi Tomarza yolunda TIR ile çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır çok sayıda kişi yaralandı. 

Servis ile TIR çarpıştı: 1'i ağır çok sayıda yaralı var

Kaza, Tomarza ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kayseri- Tomarza servis aracı seyir halinde ilerleyen TIR’a yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışma sonucu 1’i ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaparak hastaneye sevk ederken, jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Gazetemiz yazarları Kayseri 7. Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzalıyor
Gazetemiz yazarları Kayseri 7. Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzalıyor
Kaçak içki imalathanesine baskın: 2 Gözaltı
Kaçak içki imalathanesine baskın: 2 Gözaltı
MHP Kayseri yönetimi belli oldu
MHP Kayseri yönetimi belli oldu
Ahırdan gelen sesleri tilki sandı: Meğer bütün koyunlarını kurt boğmuş
Ahırdan gelen sesleri tilki sandı: Meğer bütün koyunlarını kurt boğmuş
BBP'li Satılmış,: 'İstifa söz konusu değil, görev değişimi yapıldı'
BBP’li Satılmış,: "İstifa söz konusu değil, görev değişimi yapıldı"
Sultan Abdülhamid'in temelini attığı ilk Müslüman Hastanesi 100 yıldır ayakta
Sultan Abdülhamid'in temelini attığı ilk Müslüman Hastanesi 100 yıldır ayakta