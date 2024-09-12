Sınıfı beğenmeyen veliler eylem yaptı

Köşk Mahallesi'nde Fatoş Büyükkuşçu İlkokulu’nda 3’üncü sınıf öğrencileri, velilerin iddiasına göre daha küçük bir sınıfa yerleştirildi. Duruma tepki gösteren veliler okulda toplandı. Velilerden Talat Hüsrevoğlu konuyla ilgili, “23 kişinin kabul edildiği o sınıfta, bizim öğrencilerimiz 36 kişi eğitim görmeye çalışıyorlar, bizde bunun değiştirilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kadar gittik” dedi.

Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi’nde bulunan Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu’nda 3-E sınıfı öğrencilerinin, sınıfları velilerin iddiasına göre değiştirildi. Daha küçük bir sınıfa yerleştirilen öğrencilerin velileri ise duruma tepki göstermek için okul bahçesinde toplandı. Okulun açılmasının ardından sınıfların değiştiğini söyleyen velilerden Talat Hüsrevoğlu, öğrencilerin 48 metrekarelik sınıftan 35 metrekarelik sınıfa yerleştirildiğini söyledi. Veli Hüsrevoğlu, “Bu sınıfın fiziki şartları eğitim yapmaya uygun değil. Uyum döneminde diğer sınıfında buraya başladığını biliyoruz. Biz veliler olarak araya birileri girerek sınıfların değiştiği kanaatindeyiz, bir torpil olduğu aşikâr. Müdür bey ve müdür yardımcıları da bundan huzursuzlar. Biz bu konuyu konuşmaya geldiğimizde de özellikle kadın velilerimiz müdür bey tarafından azarlandılar, erkek velilerden sadece ben vardım. Ayrıca milli eğitimin gönderdiği bir yazı okudu, o sınıf için küçük sınıf talep etmiş fakat milli eğitim o sınıfta 23 kişinin okuyabileceğini, oraya 40 kişi alınamayacağı için o sınıfı küçük sınıf olarak kabul etmemiş. Şimdi 23 kişinin kabul edildiği o sınıfta, bizim öğrencilerimiz 36 kişi eğitim görmeye çalışıyorlar, bizde bunun değiştirilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar gittik. Fakat oradan da talebimize cevap alamadık. Kimse ilgilenmiyor, kimsenin umurunda değil, müdür bey bize, ‘ben yaptım mı olur, buranın idealisti benim, ben karar alırsam olur’ diyor, bir çözüm bulmaya çalışmıyor. Sınıflarda askılık, dolap dahi yoktu, bunu dile getirdik. Tahtalar ve sıralar neredeyse birleşik, öğretmen oturamıyor sandalyesine. Bu şekilde bir sınıfta öğrenciler eğitim görmeye çalışıyorlar. Burası Kayseri’nin en elit mahallesindeki ilkokul. Ayrıca burada bir plansızlık olduğu kanaatindeyiz. Madem bu okulun kapasitesi yoktu, neden birinci sınıfa bu kadar öğrenci alındı. Ayrıca servisle dışarıdan gelen çok sayıda öğrenci var, bunlar neden tespit edilerek kendi yerlerinde ki okullara gönderilmiyor. Okulda tek sınıfı değiştirilen ve mağdur olan sınıf biziz. Okulda böyle bir uygulama da yok, herkes birinci sınıfta giriyor, dördüncü sınıfta aynı sınıfından mezun oluyor” diye konuştu.

‘YETKİLİLERDEN YARDIM TALEP EDİYORUZ’

Velilerden Ebru Nuralan ise gerekenin yapılmadığını düşündüğünü ifade ederek, “Biz gerekenin yapılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dahi gittik. Ama gereken yapılmadı, bize okula gelinerek, görüşüleceği söylendi. Ama oda yapılmadı, biz kandırılıyor gibi yine okulumuza geldik. Bugün gerekenin yapılmadığını düşünüyor ve yapılmasını istiyoruz. Müdür bey gerekeni göstermedi biz resmen bağırarak okuldan kovdu. Biz koca insanlar kandırılarak okuldan gönderildik” şeklinde konuştu.



Bir diğer veli Ümit Başgöncü ise, yetkililerden yardım istediklerini söyledi. Başgöncü, “Müdür beye bütün velilerle birlikte sıkıntılarımızı dile getirdik ama sonuç alamadık. O gün geldik dolaplarımızın olmadığını söyleyince müdür bey bize ‘sıranın altına da koyabilirler eskiden dolap mı vardı’ dedi. Fakat başka zaman bağış adı altında bunlar hep çocuklarımız için diyebiliyorlar. Ama şimdi sıranın altına koyabilirler diye bizi başından savıyor. Umurunda bile değil, bizim bu durumumuzdan bile rahatsız değil. İlgili yerlerin bizi duyup yardım etmesini istiyoruz” dedi.